Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове девятого ноября ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится на северо-западный, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-11, днем - 15-18, в Баку ночью - 9-11, днем - 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 772 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В понедельник в регионах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, ветер западный. Температура воздуха ночью - 6-10, днем - 15-18, в горах ночью - 0-4, днем - 6-10 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)