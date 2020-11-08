Гянджа празднует освобождение Шуши от армянской оккупации (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Радостная весть об освобождении от армянской оккупации колыбели азербайджанской культуры - города Шуша, объявленная Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым, с большим воодушевлением отмечается по всей стране.

Как сообщает в воскресенье Trend, освобождение Шуши отмечают с флагами Азербайджана в руках и жители древней Гянджи.

(Текст: Турал Гарджаев)