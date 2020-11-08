В Азербайджане выявлено 1 663 случая инфицирования COVID-19, вылечились 859 человек

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Азербайджане выявлено 1 663 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19, вылечились 859, скончались 16 человек, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлено 65 411 случаев инфицирования коронавирусом, из них 48 908 человек вылечились, 840 скончались, число активных больных – 15 663.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 11 722 теста, а за все время - 1 441 230.