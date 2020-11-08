Обращение МВД Азербайджана к гражданам страны

БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с военным положением и карантинным режимом в стране.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МВД, в обращении говорится:

"Радостная новость от Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева об освобождении оккупированного города Шуша вызвала радость у нашего народа.

В течение дня для жителей столицы не было ограничений на празднование этого знаменательного события. Безопасность участников дорожного движения на улицах и проспектах была полностью обеспечена.

Хотим напомнить нашим гражданам, что в нашей стране продолжается военное положение, и, в связи с этим, в ряде городов и районов, в том числе и в Баку, введен комендантский час с 21:00 до 06:00. В стране также введен карантинный режим в целях борьбы с коронавирусом. Просим наших граждан учитывать это, не покидать свои дома, соблюдать требования комендантского часа и правил карантина.

Доводим до сведения, что необходимо соблюдать правила комендантского часа в соответствии с военным положением, не забывать о коронавирусной инфекции и заботиться о своем здоровье.

Мы еще раз просим наших граждан строго соблюдать правила и нормы, в том числе все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом, и комендантского часа.

Не будем забывать, что мы сильны вместе. Карабах - это Азербайджан!"