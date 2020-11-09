Радость победы - фото дня (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня вся страна отмечала освобождение города Шуша как праздник.

Как сообщает Trend, люди в разных уголках страны прошли по улицам с флагами Азербайджана в руках. Они посетили Аллею шехидов и Аллею почетного захоронения.

Представляем самые запоминающиеся фото дня:

(Редактор: Наталья Кочнева)