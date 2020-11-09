Все шушинцы безгранично благодарны Верховному главнокомандующему и азербайджанской армии - Байрам Сафаров

БАКУ /Trend/ - Освобождение Шуши, достигнутое доблестной азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, подарило шушинцам вторую жизнь.

Об этом в понедельник сказал Trend глава Исполнительной власти Шуши Байрам Сафаров.

От имени всех шушинцев и от своего имени он выразил признательность Президенту Азербайджана.

«Слава нашему Верховному главнокомандующему, да здравствует азербайджанская армия!. Я поздравляю всех шушинцев, весь азербайджанский народ, азербайджанцев мира с освобождением Шуши!», - добавил Сафаров.

Он добавил, что в настоящее время 60-65% шушинцев живет в Баку, остальные же разместились почти в 60 районах страны: «После того, как вчера Президент Ильхам Алиев объявил о том, что Шуша освобождена от оккупации, я получил тысячи звонков и поздравлений. Все шушинцы безгранично благодарны Верховному главнокомандующему и азербайджанской армии».

Отметим, что 8 ноября 2020 г. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша от армянской оккупации.

"С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ! Сердечно поздравляю всех шушинцев!" - сказал Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)