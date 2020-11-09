Рост случаев заражения коронавирусом говорит о том, что зимой ситуация может усугубиться – Ханде Харманджи

БАКУ /Trend/ - Как и во всем мире, в Азербайджане тоже наблюдается рост числа заражений коронавирусом.

Об этом в понедельник сказала Trend глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи.

"Это означает, что зимний период может стать еще более непростым в этом отношении», - сказала она.

Харманджи добавила, что одна из причин роста числа заражений связана с тем, что с приходом осени люди больше времени проводят в закрытых помещениях.

«Причина также в том, что люди недостаточно ответственно относятся к вопросу соблюдения превентивных мер по коронавирусу. Необходимо правильно пользоваться защитными масками, соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены», - сказала она.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)