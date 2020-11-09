Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром и вечером местами возможен дождь, слабый туман, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Северный ветер днем сменится южным.

На Абшеронском полуострове и в Баку ночью 7-9, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 768 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана завтра днем преимущественно без осадков, однако вечером местами возможен дождь, туман, на горных территориях прогнозируется снег, ветер восточный.

Ночью - 5-10, днем - 15-18, в горах ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)