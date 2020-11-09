На освобожденных территориях Азербайджана армяне уничтожили тысячелетние деревья (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, представленного в Оперативных штабах, созданных на основании указа Президента Азербайджана от 29 октября 2020 года "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в целях защиты окружающей среды, эффективного использования природных ресурсов и их первичной оценки", приступили к мониторингам на территориях Губадлинского, Зангиланского, Джабраильского, Физулинского и Ходжавендского районов.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, мониторинг и наблюдения вдоль реки Аракса показали, что все дома, постройки, исторические памятники и кладбища в населенных пунктах были полностью разрушены, тутовые деревья, тополя, платаны, сосны и фруктовые деревья вдоль дорог вырублены, а в некоторых местах полностью сожжены.

Умышленные пожары в лесах и местах зеленых насаждений уничтожили растительность, плодородный слой почвы.

Одним из фактов, подтверждающих армянский вандализм, является преднамеренная вырубка тысячелетних деревьев, внесенных в список уникальных природных памятников с особым охранным статусом еще с постсоветских времен, и создание условий для целенаправленного уничтожения богатого природного наследия. Так, по результатам мониторинга, проведенного в течение нескольких дней, установлено, что в Губадлинском, Физулинском и Джабраильском районах уничтожены 1600, 900 и 500-летние платаны восточные (Platanus orientalis). Двухметровые побеги, проросшие на месте этих деревьев, подтверждают, что эти древние платаны были вырублены несколько лет назад.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)