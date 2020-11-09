Еще 20 азербайджанских врачей, работающих в Турции, добровольно прибыли в Азербайджан для оказания медпомощи военнослужащим (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Еще 20 азербайджанских врачей, работающих в Турции, добровольно прибыли в нашу страну для оказания медицинских услуг нашим военнослужащим, сражающимся за наши земли на передовой.

Как сообщает в понедельник Trend, данная инициатива Клуба азербайджанский врачей была реализована при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Наряду с этим, поддержка также была оказана азербайджанскими врачами, обучающимися за рубежом. Таким образом, на пожертвования, собранные при поддержке наших врачей и соотечественников, обучающихся в Турции, Германии и США, в нашу страну отправлено более тонны медикаментов.

Отметим, что месяцем ранее в Азербайджан прибыли 45 врачей для обслуживания наших военнослужащих на передовой.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)