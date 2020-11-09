На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана созданы первые структуры МЧС (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) приступило к созданию первых структур на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС.

В городе Физули уже начала функционировать Государственная противопожарная часть Физулинского района Государственной противопожарной службы МЧС.

Также в поселке Гадрут Ходжавендского района организована служба местной структуры Государственной противопожарной службы МЧС.

Обе структуры оснащены соответствующей техникой и оборудованием для осуществления службы на высоком уровне.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)