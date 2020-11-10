Эта победа - право азербайджанского народа - Аллахшукюр Пашазаде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Уважаемый Президент Ильхам Алиев передал народу Азербайджана радостную весть о великой победе. Это великая историческая победа.

Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде, передает во вторник Trend.

Председатель УМК отметил, что эта победа, достигнутая кровью и потом доблестных сынов Родины, - право азербайджанского народа.

"Желаю от всевышнего Аллаха упокоения душ всех сынов Родины, пожертвовавших своими жизнями во имя Отчизны. Мы отомстили за кровь шехидов, да возрадуются их души", - сказал Аллахшукюр Пашазаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)