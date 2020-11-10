БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 1 346 случаев заражения коронавирусом, 598 человек вылечились, 15 человек скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 67 392 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 50 009 человек вылечились, 867 скончались, число активных больных составляет 16 516 человек.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 9 592 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, всего проведено 1 457 177 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)