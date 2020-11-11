Стремительный рост случаев заражения COVID-19 может осложнить ситуацию - Ханде Харманджи

БАКУ /Trend/ - Система здравоохранения Азербайджана справляется с борьбой с пандемией коронавируса, но если число заражений продолжит расти такими темпами, то ситуация может осложниться.

Об этом в среду сказала Trend руководитель азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи.

Она отметила, что случаев заражения и летальных исходов от коронавируса в соотношении с численностью населения в Азербайджане сейчас меньше, чем в таких странах, как Грузия, Казахстан и Израиль.

Напомним, что по статистике на 10 ноября 2020 года, в Азербайджане было выявлено еще 1 346 случаев заражения коронавирусом, 598 человек вылечились, 15 человек скончались.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)