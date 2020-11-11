В Баку сохранится дождливая погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью - 7-9, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 773 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана завтра временами дожди, местами ливневого характера, на горных территориях прогнозируется снег. Ночью и утром туман, ветер восточный.

Ночью - 5-9, днем - 12-16 тепла, в горах ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 3-8 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)