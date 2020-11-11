БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 1 202 случая заражения коронавирусом, 998 человек вылечились, 18 скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 68 594 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 51 007 человек вылечились, 885 скончались, число активных больных составляет 16 702. За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 10 665 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, всего проведено 1 467 842 теста. (Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)