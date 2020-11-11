Минобразования Азербайджана привело статистику сферы образования города Шуша
БАКУ /Trend/ - Минобразования Азербайджана привело статистику сферы образования города Шуша.
Как сообщили в среду Trend в Министерстве образования, до оккупации в 1992-1993 учебных годах в Шуше функционировало 23 учебных заведения. В них обучались 2 836 учащихся, а число преподавателей составляло 582 человека. В настоящее время, на 2020-2021 учебные года, по Шушинскому району насчитывается 21 учебное заведение, где получают образование 5 380 учащихся и работают 457 преподавателей.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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