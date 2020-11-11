Премьер-министр Али Асадов принял участие в международной акции по посадке деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в международной акции по посадке деревьев "Стань дыханием для будущего!"("Gələcəyə nəfəs ol!"), инициированной Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и охватившей страны Ближнего Востока, Балкан, Восточной Европы, Южного Кавказа, Центральной Азии и Африки.

Как сообщили в среду Trend в Кабинете министров, при участии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и членов правительства Азербайджана на 11 гектарах в поселке Ходжасан Абшеронского района было посажено 11 тысяч деревьев.

Во время беседы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе прямой трансляции между Анкарой и Баку, премьер-министр Али Асадов выразил признательность турецкому руководству во главе с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и народу Турции за поддержку, солидарность в связи с победой Азербайджана.

Акция по посадке деревьев, которая охватывает около 30 стран, была организована во всех регионах Азербайджана, были посажены десятки тысяч деревьев.

Также деревья были посажены в освобожденном от оккупации селе Гаргабазар Физулинского района.

В рамках кампании деревья были посажены с участием представителей 70 стран, в том числе Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Ирака, Ливии, Мальты, Черногории, Казахстана, Грузии, Украины, Сербии, Афганистана, Узбекистана и Албании.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)