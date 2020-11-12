В двух районах Баку будут перебои в подаче воды

БАКУ /Trend/ - В течение дня возможны перебои в водоснабжении Насиминского и Бинагадинского районов Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу" (водный оператор).

Это связано с устранением аварии на магистральном водопроводе.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)