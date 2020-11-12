Именно правильное ношение защитной маски может уберечь от коронавируса - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Защитную маску нужно носить правильно, чтобы она закрывала нос и рот. Именно правильное использование маски может уберечь от коронавируса.

Об этом в четверг сказал Trend председатель Ученого комитета TƏBİB, замдиректора НИИ медицинской профилактики, профессор Акиф Гурбанов.

"Некоторые люди говорят, что целый день носили маску, но все равно заразились. Это означает, что маску они носили неправильно. Маски нужны для того, чтобы не распространялись выделяемые в воздух при разговоре, кашле, чихании аэрозольные капли [аэрозоль - дисперсная система, состоящая из взвешенных в газовой среде, обычно в воздухе, мелких частиц], с которыми и распространяется вирус. Они преодолевают расстояние в 1 метр, если мы разговариваем, и 2-3 метра - если чихаем и кашляем», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)