ООО "Азерпамбыг АПК" провело благотворительную акцию для семей солдат (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Призыв президента страны Ильхама Алиева «Мы сильны вместе» стал девизом каждого азербайджанца на пути к великой победе.

С этой целью ООО "Азерпамбыг", являющееся дочерним предприятием ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", провела благотворительную акцию для семей солдат. Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева от 28 сентября 2020 года "Об объявлении частичной мобилизации в Азербайджанской Республике" 912 семей солдат, призванных на военную службу из Агджабединского района, получили продовольственную помощь.

Сотрудники ООО "Азерпамбыг" поздравили семьи воинов с великой победой нашего народа и нашей могучей армии под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, выразили гордость за наших отважных сыновей, сражающихся за освобождение азербайджанских земель от оккупации. Семьи солдат высоко оценили оказанное им внимание и заботу, поблагодарили организаторов акции.

(Редактор: Наталья Кочнева)