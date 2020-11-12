В Азербайджане вновь активизируется процесс смены школы

БАКУ /Trend/ - С 11:00 часов 16 ноября портал по электронной смене школы учащихся будет вновь активизирован, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования.

Для пользования системой по электронизации смены школы учащихся необходимо зарегистрироваться на портале www.sy.edu.az

Электронизация процесса по смене школы помогает сократить расстояние между школой и домом учащегося, более прозрачно организовать контакт родителей со школой.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)