Банк Республика откроет филиал в городе Шуша!

27 сентября 2020 года Вооруженные Силы Азербайджанской Республики начали решительное контрнаступление и написали новую страницу в истории азербайджанского народа. Наша доблестная армия под руководством Верховного Главнокомандующего завершила войну большой победой. Эта победа является результатом продуманной политики, решимости и твердой воли Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, а также сплочения нашего народа вокруг него, как единого железного кулака.

Весь коллектив Банка Республика выражает огромную благодарность Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, всем солдатам и офицерам нашей армии, проявившим большое мужество и отвагу, а также нашему народу за эту великую победу! Эта победа заложит основу для еще больших успехов экономики Азербайджана. Наша прекрасная Шуша и Карабах будут возрождены, весь Азербайджан станет еще более сильным и процветающим!

Банк Республика, как один из ведущих банков страны, с целью внести свой вклад в экономическое развитие освобожденных от оккупации территорий принял решение об открытии нового филиала в жемчужине Карабаха - городе Шуше.

Председатель Наблюдательного Совета Банка Республика Шакир Рагимов подчеркнул: «Как и каждый азербайджанец, все сотрудники нашего банка с большой радостью восприняли новость о победе! От имени Банка Республика мы выражаем глубокую благодарность Верховному Главнокомандующему и нашей отважной армии за эту победу. Мы склоняем головы перед светлой памятью наших храбрых солдат, отдавших жизнь за свободу наших земель. Наш Банк присоединился к призыву Президента Ильхама Алиева «Шуша - мы тебя оживим!», приняв решение об открытии нового филиала в Шуше, одном из красивейших городов Азербайджана. Для нас будет честью внести свой вклад в восстановление и процветание нашей страны».

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру "144".

(Редактор: Наталья Кочнева)