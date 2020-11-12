На улицах и проспектах Баку наблюдалась плотность транспортного потока - БТА
БАКУ /Trend/ - На многих улицах и проспектах столицы наблюдалась плотность транспортного потока.
Как сообщили в четверг Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), в настоящее время плотность транспортного потока наблюдается на следующих улицах:
шоссе Баку-Сумгайыт - круг 20 января;
улица Кёроглу Рагимова - в обе стороны;
улица академика Зарифы Алиевой;
улица Юсифа Сафарова - в направлении проспекта Гейдара Алиева;
улица Узеира Гаджибекова;
проспект Гейдара Алиева - основная магистраль в направлении станции метро "Кёроглу";
улица Мухаммеда Хади - в направлении станции метро"Ахмедли";
проспект Зии Буниятова - в обе стороны;
улица Абдулвахаба Саламзаде - в обе стороны;
улица Рашида Бейбутова;
Тбилисский проспект - в обе стороны;
Бинагадинское шоссе - в направлении Бинагади;
круг Азнефть.
Плотность потока на дорогах также негативно сказывается на интервале движения рейсовых и экспресс-автобусов в разных направлениях.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)