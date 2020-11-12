На улицах и проспектах Баку наблюдалась плотность транспортного потока - БТА

БАКУ /Trend/ - На многих улицах и проспектах столицы наблюдалась плотность транспортного потока.

Как сообщили в четверг Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), в настоящее время плотность транспортного потока наблюдается на следующих улицах:

шоссе Баку-Сумгайыт - круг 20 января;

улица Кёроглу Рагимова - в обе стороны;

улица академика Зарифы Алиевой;

улица Юсифа Сафарова - в направлении проспекта Гейдара Алиева;

улица Узеира Гаджибекова;

проспект Гейдара Алиева - основная магистраль в направлении станции метро "Кёроглу";

улица Мухаммеда Хади - в направлении станции метро"Ахмедли";

проспект Зии Буниятова - в обе стороны;

улица Абдулвахаба Саламзаде - в обе стороны;

улица Рашида Бейбутова;

Тбилисский проспект - в обе стороны;

Бинагадинское шоссе - в направлении Бинагади;

круг Азнефть.

Плотность потока на дорогах также негативно сказывается на интервале движения рейсовых и экспресс-автобусов в разных направлениях.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)