İSR Holding, MediClub и A-Qroup выразили готовность к лечению раненых военнослужащих Азербайджана

БАКУ /Trend/ - İSR Holding, MediClub и страховая компания A-Qroup являются инициаторами бесплатного лечения военнослужащих Азербайджана, получивших серьезные ранения в ходе боевых действий во второй Карабахской войне.

Госпиталь MediClub взял на себя все расходы по транспортировке тяжело раненых солдат из районных госпиталей.

Необходимое лечение, включая хирургические вмешательства, интенсивную терапию, вплоть до проведения длительной искусственной вентиляции легких (ИВЛ), проводится также в клинике MediClub.

Дальнейшая физическая и психологическая реабилитация солдат осуществляется в реабилитационном центре MİTRİ (Milli İdman Tibb və Reabilitasiya Elmi-Praktiki İnstitutu).

В рамках программы лечения также запланировано проведение реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии. Для данного этапа лечения привлечен пластический хирург из Москвы профессор Теймур Кулиев, имеющий за плечами большой опыт работы в этой сфере.

В настоящее время уже несколько раненых, состояние которых оценивалось как крайне тяжелое, прошли лечение в госпитале MediClub и направлены на реабилитацию в MİTRİ.

İSR Holding, MediClub и A-Qroup выражают готовность продолжать обеспечение лечения солдат Азербайджанской армии.