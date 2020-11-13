Завтра вечером в Баку ожидается моросящий дождь

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, вечером местами ожидается моросящий дождь, ветер юго-восточный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На Абшеронском полуострове ночью - 7-9, днем - 11-14, в Баку ночью - 7-9, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 773 мм ртутного столба, относительная влажность - 75-85%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, морось, ветер восточный.

Ночью - 5-9, днем - 11-16, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 4-9 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)