Завтра вечером в Баку ожидается моросящий дождь
БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, вечером местами ожидается моросящий дождь, ветер юго-восточный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
На Абшеронском полуострове ночью - 7-9, днем - 11-14, в Баку ночью - 7-9, днем - 11-13 градусов тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы и составит 773 мм ртутного столба, относительная влажность - 75-85%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, морось, ветер восточный.
Ночью - 5-9, днем - 11-16, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 4-9 градусов тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и Верховным представителем ЕС по иностранным делам
Армяне увозят с собой даже оконные рамы - репортаж ВВС из освобожденного от оккупации Кельбаджара (ФОТО/ВИДЕО)
Стартовал международный творческий конкурс «Родная Шуша, ты освобождена! Родная Шуша, мы вернулись!»
Оператор кабельного ТВ Азербайджана подключит сеть широкополосного интернета на освобожденных территориях
Быстрая реакция Азербайджана и готовность провести беспристрастное расследование позволили Москве принять извинения за крушение российского вертолета Ми-24 – Песков
В парламенте Азербайджана создана комиссия по подготовке обращения к Верховному главнокомандующему и народу
Главы диппредставительств Азербайджана за рубежом должны воздерживаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны - Хикмет Гаджиев
Амиран Гамкрелидзе заявляет, что объявление полного "локдауна" в Грузии на данном этапе не рассматривается
Армения незаконно эксплуатировала на оккупированных территориях более 160 месторождений драгметаллов
Миграция вредителей с оккупированных территорий Азербайджана осложнила фитосанитарную ситуацию - Институт
Азербайджанские волонтеры поблагодарили Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю победы (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан всегда будет уделять внимание защите христианского религиозного наследия на своей территории - министерство (ФОТО)