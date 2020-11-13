Виртуальные занятия должны иметь неизменный график - минобразования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Виртуальные занятия должны иметь неизменный график.
Как передает в пятницу Trend, об этом сказала завотделом общего и дошкольного образования министерства образования Вафа Ягублу.
По ее словам, учителя должны стараться, чтобы график оставался неизменным.
"Необходимо, чтобы график занятий учителей оставался неизменным, по крайней мере, в течение месяца. Это крайне важно. Во-первых, это имеет большое значение с точки зрения режима занятий учащихся. Во-вторых, это повысит процент посещаемости", - добавила Вафа Ягублу.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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