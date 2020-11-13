Минобразования Азербайджана прокомментировало неучастие некоторых учителей в виртуальных уроках

БАКУ /Trend/ - Некоторые учителя не присоединяются к виртуальным урокам, однако, это не делается преднамеренно.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель заведующего отделом общего и дошкольного образования министерства образования Орхан Аббасов.

По его словам, это происходит по той причине, что у таких преподавателей либо нет компьютера, либо нет доступа к интернету. Аббасов отметил, что в связи с этим местным органам образования даны соответствующие поручения.

"С другой стороны, гибридные занятия не повышают учебную нагрузку. Сколько часов должен был преподавать учитель, столько он и преподает. В связи с этим министерство образования разработало различные инструкции", - добавил Орхан Аббасов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)