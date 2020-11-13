Международный Банк Азербайджана и BP открывают для студентов новую возможность

Международный Банк Азербайджана и BP подписали соглашение о сотрудничестве в сфере деятельности IBA Tech Academy. Программа предусматривает выдачу стипендии студентам, получившим высокие результаты при поступлении в IBA Tech Academy. Таким образом, Банк и BP выделят стипендии студентам, принятым в Академию с высокими баллами, тем самым, обеспечив их финансирование в программе. Также это говорит о том, что получение знаний в области программирования в IBA Tech Academy станет более доступным для всех.

Главная цель IBA Tech Academy, созданной Международным Банком Азербайджана – это поддержка потребности в высокопрофессиональных специалистах в области информационных технологий на рынке труда нашей страны. Интенсивные курсы обучения, организованные в рамках социального проекта Академии, помогли уже двумстам молодым людям приобрести знания и навыки в различных областях информационных технологий. Некоторые выпускники Академии были приняты на работу в Международный Банк Азербайджана, а также в его дочерние компании и стали участниками проектов дигитализации. В целом более 70% выпускников были трудоустроены примерно в 40 компаниях страны по своей специальности. Другие выпускники, уже получившие предложения о работе, перед началом карьеры продолжают обучение для получения степени бакалавра и магистра в различных университетах.

В ближайшие дни IBA Tech Academy объявит о новых программах приема. И стипендиальная программа будет реализована, как раз со следующего приема.

Бахтияр Асланбейли, вице-президент BP по Коммуникациям, международным отношениям и стратегии сказал: «Компания BP, являясь долгосрочным надежным партнером Азербайджана и оператором крупных нефтегазовых проектов, реализует программы корпоративной социальной ответственности в ряде важных сфер жизни страны. И образование является для нас одним из главных приоритетов. Мы верим, что стипендиальная программа, реализуемая совместно с Международным Банком Азербайджана, расширит возможности наших молодых людей, желающих получить знания и навыки в области информационных технологий».

Председатель правления Международного Банка Азербайджана Аббас Ибрагимов отметил: «IBA Tech Academy, созданная нашим Банком в прошлом году, продолжает достигать поставленных целей, увеличивая количество профессионалов в области информационных технологий на рынке труда. Проявление интереса к этому проекту таких партнеров, как BP и оказание поддержки в его развитии, не только демонстрируют важность проекта, но и создают новые перспективы для деятельности Академии. Благодаря совместному сотрудничеству двух крупных предприятий, наше общество значительно преуспеет в сфере образования».

Информацию о возможностях удаленного обслуживания Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

(Редактор: Наталья Кочнева)