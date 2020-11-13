В Азербайджане ожидается переход к гибридному и очному обучению

БАКУ /Trend/ - Исходя из решения Кабинета Министров, в ближайшие недели и месяцы с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации ожидается переход на гибридную и очную форму обучения.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель заведующего отделом общего и дошкольного образования министерства образования Орхан Аббасов.

По его словам, в связи с этим соответствующие отделения минобразования совместно с другими соответствующими ведомствами следят за санитарно-эпидемиологической ситуацией.

"Если санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране действительно не будет опасной, то эти изменения будут учтены, и дополнительная информация будет опубликована. Сегодня никто не знает, как будет распространяться вирус. Например, до начала обучения, Губа была одним из регионов с лучшей санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране, но первой закрытой школой стала отдаленная сельская школа в Губинском районе", - сказал Аббасов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)