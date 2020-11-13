БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 1 364 случая заражения коронавирусом, вылечились 1015 человек, скончались 22 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 71 580 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 53 001 человек вылечился, 927 скончались, число активных больных составляет 17 652 человека. За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 9 744 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, всего проведено 1 489 382 теста. (Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)