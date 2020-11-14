На улицах Баку проводится очередная дезинфекция (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями и указаниями Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой о мерах по противодействию пандемии коронавируса в стране исполнительная власть города Баку продолжает проведение в столице соответствующих комплексных мероприятий для усиления борьбы с коронавирусом, сообщает в субботу Trend.

Принимая во внимание значительный рост числа заразившихся коронавирусом в последние дни, на главных улицах и проспектах столицы с утра 14 ноября сотрудниками структур исполнительной власти города Баку с привлечением 40 единиц спецтехники коммунальных служб проводятся дезинфекционные работы. К работам привлечены две тысячи сотрудников структур исполнительной власти города. Учитывая большой объем работ, меры по дезинфекции будут осуществлены и завтра. Также будут продезинфицированы улицы в пригородных поселках и жилых массивах.

Жители столицы были предупреждены через СМИ о проведении этих мер, а также нежелательности нахождения вне дома, учитывая использование при дезинфекции веществ с определенной токсичностью.

Сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку проведут медико-профилактические и дезинфицирующие мероприятия в жилых зданиях, лифтовых кабинах, жилых кварталах, спортивно-развлекательных сооружениях, местах расположения мусоросборочных контейнеров.