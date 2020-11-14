Завтра к вечеру в Баку возможен дождь

Общество 14 ноября 2020 12:51 (UTC+04:00)
Завтра к вечеру в Баку возможен дождь

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами возможен туман, морось, ближе к вечеру - дождь, прогнозируется северо-восточный ветер, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 6-9, днем - 12-14, в Баку ночью - 7-9, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление превысит норму и составит 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 70-80 процентов.

В ряде восточных районов страны завтра ожидаются дожди, туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью - 5-9, днем - 11-16, в горах ночью от -3 до +2, днем - 3-7 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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