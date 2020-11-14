Синоптики предупреждают о похолодании в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По прогнозам синоптиков, с вечера 15 по 18 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, местами возможны дожди, в том числе интенсивные, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, с 15 ноября в восточных районах, а с вечера 16 ноября уже в большинстве районов Азербайджана ожидаются дожди, местами интенсивные, в горных и предгорных районах - снег. Температура воздуха понизится на 5-7 градусов.

(Текст: Турал Гараджаев)