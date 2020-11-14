В Азербайджане выявлены 1849 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 1048 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 1849 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 1048, скончались 19 человек, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане выявлены 73 429 случаев инфицирования коронавирусом, из них 54 049 человек вылечились, 946 скончались, число активных больных – 18 434.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 13 325, а в целом - 1 502 707 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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