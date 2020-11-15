АМИ Trend выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной главы Болгарского телеграфного агентства

БАКУ/Trend/ - АМИ Trend выражает соболезнования в связи с кончиной Генерального директора Болгарского телеграфного агентства (БТА) Максима Минчева.

Глубоко опечалены известием о кончине известного деятеля Болгарии в области журналистики.

АМИ Trend выражает глубокие соболезнования родным и близким Максима Минчева и вместе с ними разделяет их скорбь.

Отметим, что Минчев скончался от коронавируса на 68 году жизни.

"После непродолжительной болезни скончался генеральный директор БТА Максим Минчев. Мы запомним его как на редкость доброго, трудолюбивого и обаятельного человека", - говорится в сообщении БТА.

Максим Минчев родился в Софии 5 июня 1953 года. С 2003 года возглавлял БТА.

(Редактор: Наталья Кочнева)