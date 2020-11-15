В Азербайджане выявлены 2259 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечился 1101 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 2259 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечился 1101, скончался 21 человек, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлены 75 688 случаев инфицирования коронавирусом, из них 55 150 человек вылечились, 967 скончались, число активных больных – 19 571.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 13 377, а в целом - 1 516 084 тестов.