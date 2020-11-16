В учебники по истории Азербайджана должна быть включена тема Отечественной войны - академия наук

БАКУ /Trend/ - В школьные учебники по истории Азербайджана в короткие сроки должна быть включена тема Отечественной войны.

Об этом в понедельник сказал Trend заведующий отделом «Армяноведение» Института кавказоведения НАНА, один из авторов учебника "История Карабаха», доктор исторических наук Гасым Гаджиев.

По его словам, несмотря на то, что учебник "История Карабаха», используемый в 7-х классах, в последний раз переиздавался в 2019 году, его содержание необходимо обновить.

Гаджиев отметил, что в учебник «История Карабаха» должна быть включена информация об Отечественной войне, освобождении территорий, оккупированных армянскими вооруженными силами, возвращении населенным пунктам на этих территориях своих исторических названий и другие сведения по теме.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)