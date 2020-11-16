В Азербайджане возобновлен процесс электронного перевода учащихся школ

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня возобновился процесс электронного перевода учащихся школ.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.

Для того, чтобы воспользоваться системой электронного перевода учащихся, необходимо зарегистрироваться на портале www.sy.edu.az

(Текст: Кямаля Сеидова)