В Азербайджане возобновлен процесс электронного перевода учащихся школ
БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня возобновился процесс электронного перевода учащихся школ.
Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.
Для того, чтобы воспользоваться системой электронного перевода учащихся, необходимо зарегистрироваться на портале www.sy.edu.az
(Текст: Кямаля Сеидова)
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