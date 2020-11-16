В Азербайджане выявлено 1 395 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 605 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 395 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 605, скончались 18 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлено 77 083 случая инфицирования коронавирусом, из них 55 755 человек вылечились, 985 скончались, число активных больных – 20 343.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 7 137, а в целом - 1 523 221 тест.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)