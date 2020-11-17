PASHA Bank анонсировал открытие регионального филиала в Шуше

Общество 17 ноября 2020 09:42 (UTC+04:00)
PASHA Bank анонсировал открытие регионального филиала в Шуше

Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank – объявил о готовности открыть новый филиал Банка в освобожденном из-под армянской оккупации городе Шуша. Соответствующее решение будет закреплено в новой Стратегии развития PASHA Bank на период 2021-2023 гг.

По словам Председателя Правления PASHA Bank Талеха Кязымова, освобождение исконно азербайджанских территорий является поворотным моментом в новейшей истории нашей страны и стало возможным благодаря твердой политической воле главы государства и тесной сплочённости азербайджанского народа вокруг Президента страны.

«Каждый гражданин, каждый патриот своей Родины на протяжении всех этих лет ждал того светлого дня, когда национальный флаг Азербайджана вновь будет развеваться на освобожденных землях и вот этот радостный момент настал. Поздравляю каждого из нас с этой великой победой! – сказал Т.Кязымов. – Освобожденные из-под оккупации территории обладают уникальным экономическим потенциалом в таких сферах деятельности, как сельское хозяйство, добыча драгоценных металлов, транспорт и логистика, туризм и гостеприимство, ИКТ и во многих других сегментах реального сектора экономики. Открыв филиал PASHA Bank в Шуше, мы готовы оказать поддержку государству в реализации всех инициатив, направленных на реинтеграцию освобожденных территорий, а также и бизнесу, применив весь свой богатый опыт и лучшие деловые практики для поддержки развития предпринимательства во всем освобожденном регионе и налаживания дальнейших деловых отношений с партнерами как внутри страны, так и с партнерами из-за рубежа».

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