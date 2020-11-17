Уголовное дело должностных лиц Госпогранслужбы Азербайджана направлено в суд

БАКУ /Trend/ - Завершилось следствие по уголовному делу офицеров Государственной пограничной службы (ГПС) Музаффара Намазова, Немата Панахова, Арифа Абдуллаева и Халиса Гулиева, арестованных по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий, сообщает во вторник Trend.

Дело направлено для рассмотрения в Бакинский военный суд.

На процессе будет председательствовать судья Эльбейи Аллахвердиев.

Отметим, что в результате совместных оперативно-следственных мер СГБ и Генпрокуратуры 13 мая 2020 г. были пресечены противозаконные действия должностных лиц Береговой охраны ГПС.

По уголовному делу, возбужденному в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, в качестве подозреваемых были задержаны замначальника ГПС генерал-лейтенант Афган Вели оглу Нагиев, военнослужащие высокого ранга и гражданские лица.

Афган Нагиев обвиняется по статьям 308.2 и 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 Уголовного кодекса Азербайджана. Решением суда он был отпущен под домашний арест.

Самигу Азизову, Музаффару Намазову, Немату Панахову, Сакиту Мурадову, Эльчину Велиеву предъявлены обвинения по ст. 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 и 308.2 УК Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)