Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, ночью и утром местами ожидается дождь, умеренный северо-восточный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью - 5-7, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 771 до 776 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана будет дождливо, в горных и предгорных районах ожидается снег, местами сильный. Временами туман, умеренный восточный ветер.

Ночью - 3-7, днем - 8-11, в горах ночью - 2-6 градусов мороза, днем - 1-3 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)