Теперь коронавирус у молодежи протекает в более тяжелой форме - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Ранее у молодежи коронавирусная болезнь протекала бессимптомно. Но теперь мы наблюдаем более тяжелую форму вируса COVID-19 у этой возрастной группы.

Об этом во вторник сказал Trend глава рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев.

По его словам, клиническими испытаниями выявлено, что уже и дети переносят это заболевание с высокой температурой.

Алиев отметил, что проявление симптомов COVID-19 у какого-либо человека имеет индивидуальный характер. Следовательно, у любого из нас могут не наблюдаться все симптомы вируса.

"Необязательно, чтобы все симптомы вируса наблюдались у одного определенного человека. У него может и не быть ни одного из этих симптомов, но таковой может быть носителем вируса. Даже у пациента с клиническими симптомами они могут быть более или менее заметными. Например, у некоторых может пропасть обоняние или вкус. Несмотря на то, что высокая температура является наиболее распространенным явлением, у некоторых пациентов с коронавирусом она может и не наблюдаться. Поэтому необязательно, чтобы у всех инфицированных коронавирусом была высокая температура", - добавил Васиф Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)