ВОЗ и дальше будет поддерживать Азербайджан в борьбе с COVİD-19 - Ханде Харманджи

БАКУ /Trend/ - ВОЗ и дальше будет поддерживать Азербайджан в сферах повышения знаний медработников для борьбы с COVİD-19, усиления обеспечения больниц медицинскими принадлежностями, применению опыта и предоставлению рекомендаций местными и международными экспертами.

Об этом во вторник сказала Trend руководитель азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи.

По ее словам, ВОЗ с самого начала пандемии оказывает поддержку Азербайджану в борьбе с вирусом. В этих рамках были приглашены две комиссии для оценки мер борьбы в стране, подготовлены и представлены правительству соответствующие рекомендации. Наряду с этим, с повышением основных угроз в связи с COVID-19 в больницах Баку и в регионах был реализован проект REACT-C19. Благодаря этому проекту в 12 клиниках сотням медработников были проведены тренинги, расширены основные умения по COVID-19. В «Ени клиника» был создан тренинговый центр, а в 3 клиниках - комитеты контроля над вирусом. Также в рамках «Инициативы солидарности во имя здоровья», реализуемой ВОЗ при поддержке ЕС, в Азербайджан были поставлены и переданы Минздраву страны защитные средства, кислородные концентраторы, пульсоксиметры. Для повышения знаний и умений медработников в связи с COVID-19 в стране и за ее пределами были проведены тренинги и семинары. Для повышения уровня информированности среди населения в аптеки были розданы постеры и информационные листки.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)