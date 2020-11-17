В Азербайджане выявлено еще 2075 случаев заражения коронавирусом, 1139 человек вылечились

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 2 075 случаев заражения коронавирусом, 1 139 человек вылечились, 20 скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлено 79 158 случаев инфицирования коронавирусом, из них 56 894 человека вылечились, 1 005 скончались, число активных больных – 21 259.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 13 213, а в целом - 1 536 434 теста.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)