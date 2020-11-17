AccessBank предлагает фермерам новые микрокредиты

AccessBank, лидер рынка кредитования микро-, малого и среднего бизнесов, предлагает фермерам новые микрокредиты. Микрокредиты, предоставляемые совместно с Агентством Аграрного Кредитования и Развития, предназначены для агротехнического ухода за землей, закупки удобрений и корма. Микрокредиты выдаются на сумму до 15 000 манатов сроком на 1 год, под 12% годовых и 6 месяцами льготного периода.

Для получения новых микрокредитных продуктов фермеры могут обратиться в ближайший филиал AccessBank-а.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.