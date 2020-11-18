Рост числа заражений COVİD-19 существенно увеличивает нагрузку на государство - главный инфекционист Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Рост числа заражений COVİD-19 в Азербайджане существенно увеличивает нагрузку на государство, в частности на сферу здравоохранения, сказал в среду Trend главный инфекционист минздрава Тейар Эйвазов.

По его словам, высокие показатели числа заражений фиксируются во многих странах.

"Рост числа заражений прогнозировался еще летом", - сказал специалист.

Эйвазов добавил, что, наряду с климатическим фактором, важную роль в этом вопросе играет то, насколько люди соблюдают необходимые правила гигиены.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)