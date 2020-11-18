Обнародована новая статистика заражений COVID-19 по Азербайджану
БАКУ /Trend/ - Обнародована новая статистика заражений COVID-19 по Азербайджану, сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт koronavirus.info
Самый высокий показатель инфицирования по-прежнему фиксируется в Баку - 53,5%.
В Абшероне показатель инфицирования составляет 13,8%, центральных районах страны - 11,3%, в Гянджа-Газахской зоне - 7,2%, Лянкяране - 4%, Шеки-Загатальской зоне - 3,3%, Губа-Хачмазской зоне - 3,2%, Горном Ширване - 1,9%, в Верхнем Карабахе - 1%.
В Нахчыване показатель инфицирования составляет 0,06%, среди приехавших из-за рубежа - 0,7%.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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