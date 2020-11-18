Rolls-Royce объявляет победителей конкурса юного дизайнера

«Количество и разнообразие представленных работ в очередной раз доказывает то, во что мы всегда верили и что является нашим кредо в Bespoke Design: вдохновение повсюду. Взрослые часто спешат притормозить себя в развитии какой-нибудь фантастической идеи. В Rolls-Royce мы поддерживаем клиентов в их амбициозных и креативных желаниях, не ограничиваясь традиционными представлениями о том, каким «должен» быть автомобиль. Этот конкурс и представленные идеи напомнили нам о невероятной силе, таящейся в вопросе: «Не правда ли, было бы здорово, если бы…?»: прокомментировал Торстен Мюллер-Отвос (Torsten Müller-Ötvös), исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars

Компания Rolls-Royce Motor Cars рада объявить победителей конкурса юных дизайнеров, в рамках которого детям со всего мира было предложено придумать свой дизайн Rolls-Royce будущего.

Всемирные победители в четырёх категориях родом из Японии, Франции, Китая и Венгрии в возрасте от 6 до 16 лет получат возможность насладиться поездкой в школу с лучшим другом на автомобиле Rolls-Royce с водителем.

10-летний Рауль Рзаев из города Баку со своим дизайном Rolls-Royce "Желтая Молния" - национальный победитель, выбранный командой дизайнеров Rolls-Royce из всех Азербайджанских участников. Как объясняется в его комментарии, это был первый опыт создания собственных дизайнов. Рауль насладится поездкой в школу со своим лучшим другом на Rolls-Royce, как только школы вернутся к постоянной работе.

Запущенный в апреле, в самый разгар режима изоляции, Конкурс юного дизайнера получил исключительный отклик, в связи с чем в середине мая срок приёма заявок был продлён на две недели. Детям нужно было воплотить в рисунке свою мечту о Rolls-Royce будущего, при этом им предоставлялась полная свобода творчества.

Среди работ, прошедших отбор, встречались проекты, вдохновлённые единорогами, черепахами, космическими путешествиями, египетскими пирамидами, творениями Пабло Пикассо и даже шмелями. Многие концепты обладают способностью летать или перемещаться под водой, в них реализован ряд технологических решений и инноваций, позволяющих экономить трудозатраты, обеспечивать комфорт и развлечения, а также направленных на благо человечества и окружающей среды.

Размышляя о конкурсе, Торстен Мюллер-Отвос (Torsten Müller-Ötvös), исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars, сказал: «Лично от себя и от имени всех сотрудников Rolls-Royce я хотел бы поблагодарить в отдельности каждого юного дизайнера, принявшего участие в конкурсе, за старания, масштаб мысли и фантазию, вложенные в проекты. Мы увидели незаурядные таланты, и я не удивлюсь, если кто-то из участников нашего конкурса в будущем станет автомобильным дизайнером – возможно, даже в Rolls-Royce».

В заключение он отметил: «Самый главный вывод, который я сделал по итогам конкурса: при любых обстоятельствах мы способны создавать удивительные вещи, поскольку наше воображение всегда остаётся на свободе. Надеюсь, ребята, участвовавшие в конкурсе, разделяют эту мысль, и это будет тем положительным воспоминанием, которое останется после периода самоизоляции».

Победители в категориях

«Технологии»:

Rolls-Royce Bluebird II – Чэньян, 13 лет, Китай;

«Экология»:

Rolls-Royce Capsule («Капсула») – Сая, 6 лет, Япония;

«Фантазия»:

Rolls-Royce Turtle Car («Машина-черепаха») – Флориан, 16 лет, Франция;

«Развлечения»:

Rolls-Royce Glow («Сияние») – Лена, 11 лет, Венгрия;

«Специальный приз жюри»

Rolls-Royce Yellow Lightning («Жёлтая Молния») – Рауль, 10 лет, Азербайджан;

Rolls-Royce Bolt («Молния») – Деклан, 10 лет, Соединённое Королевство;

Rolls-Royce Prosperity («Процветание») – Тим, 9 лет, Германия;

Rolls-Royce House of Esperanto («Дом эсперанто») – Алиса, 6 лет, Россия.